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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منتدى شباب العالم: مبادرتنا الإنسانية تهدف لحماية المدنيين في مناطق النزاع

صدى البلد

قالت سارة بدر المتحدث باسم  منتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم أطلق خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة مبادرة عالمية للسلام، وقرر المنتدى فيها أخذ خطوات على أرض الواقع  وتنفيذ المبادرة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأضافت "بدر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه المبادرة قائمة على أسس التسامح  وأسس السلام، لأننا نذكر العالم، لأن في هذا الوقت يحدث تغييرا ملحوظا وفي استبدال واضح في المعايير التي تقيس بها العالم وينظر بها للأحداث خاصة الصراعات والظروف، وأخر صراع هو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ويسبقها الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الحروب التي تحدث في قارة أفريقيا.

حماية المدنيين في مناطق النزاع

وتابعت سارة بدر المتحدث باسم  منتدى شباب العالم، أنه في الوقت الراهن هناك وتيرة متصاعدة للحروب والنزاعات في العالم وفي تهديد للأمن والسلام ومن هذا المنطلق أتت رسالة المنتدى أنه لا بد من تجميع الشباب ويعبروا عن آرائهم واختارنا أننا ننفذ المبادرة الخاصة بنا في شرم الشيخ التي أصبحت أرضاً للسلام قائلة :« مبادرتنا الإنسانية لحماية المدنيين في مناطق النزاع قائمة على التسامح والسلام».

منتدى شباب العالم السلام الحرب الإسرائيلية قطاع غزة مناطق النزاع شرم الشيخ

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