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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي في مصر

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك كالتالي:
 سجل سعر الريال السعودي  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.
 بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي نحو  8.23جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
 سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
 بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنوك( HSBC،المصرف العربي الدولي،الأهلى المتحد) نحو8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.
 بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.
 وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.
 وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

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تراجع الدينار الكويتي اليوم .. أسعار العملات العربية في مصر

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
  ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.
 سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي
 وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين  بنحو 8.24جنيه

الريال السعودى أبوظبي الإسلامي أسعار صرف الريال السعودى اليوم البنك المركزي المصري البنوك

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