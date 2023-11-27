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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

الفتاة مراهقة الإسرائيلية
الفتاة مراهقة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن حركة حماس انتهكت شروط الهدنة بإطلاق سراح فتاة مراهقة دون والدتها.

وتم إطلاق سراح هيلا روتيم البالغة من العمر 13 عاما، يوم السبت، بدون والدتها رايا روتيم على الرغم من مطالبة المسؤولين الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، لشبكة CNN: "كان من المفترض ألا يقسموا العائلات، لكنهم أطلقوا سراح فتاة مراهقة وأبقوا والدتها في الأسر".

وأضاف كونريكوس أنه عندما سأل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن والدة هيلا، ادعت حماس أنها لا تعرف مكانها.

وتابع كونريكوس: "أخبرتنا الابنة أنهما كانا معًا حتى يومين قبل إطلاق سراحهما"، مضيفًا أنه يعتقد أن حماس احتفظت بالأم للحفاظ على نفوذها.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس تريد الاستفادة من كل إسرائيلي في أسرهم لممارسة الضغط السياسي، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه مؤشرات على أن حماس تقوم بنقل الرهائن خلال فترة الهدنة.

وأضاف: "تقوم أجهزتنا الأمنية باستخلاص المعلومات وطرح الأسئلة قدر الإمكان من هؤلاء النساء والأطفال الذين تم الإفراج عنهم".

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