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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: نشكر مصر على اتمام صفقة الأسرى.. ومستمرون في جهودنا لإقامة دولة فلسطينية

بلينكن
بلينكن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن شكره لمصر لشراكتها في اتمام اتفاق الأسرى في غزة.

وقال بلينكن في تغريدة على اكس: "تحدثت مع نظيري المصري لشكر القاهرة على شراكتها في التوصل إلى اتفاق الأسرى من غزة".

https://x.com/SecBlinken/status/1728928908282937732?s=20

وأضاف: "بحثت مع نظيري المصري تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وزيادة المساعدات إلى غزة واتخاذ خطوات نحو تحقيق دولة فلسطينية قابلة للتطبيق ومزدهرة".

وكان أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، عن ارتياحه للإفراج عن الرهائن اليوم، خاصة بالنسبة للفتاة الأمريكية التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الرابع.

 

أعرب الوزير بلينكن، من خلال تغريدة علي موقع أكس، عن تفاؤله بأن الجهود الجارية ستستمر حتى يتم تأمين حرية جميع الرهائن.

 

يأتي تعليق الوزير الأمريكي كجزء من الجهود الدولية الأوسع لمعالجة الوضع المعقد في فلسطين، وخاصة في أعقاب الأعمال العدائية التي استمرت بها إسرائيل لمدة 50 يوما ضد غزة مما أسفر عن استشهاد آلاف الأطفال والنساء. 

 

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر

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