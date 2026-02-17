تموين القليوبية : تخفيضات 30% وتشغيل 10 معارض و13 شادراً في رمضان

أكد تامر صلاح الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أنه خلال العام الماضي تم تنظيم أسواق "اليوم الواحد" في مختلف المحافظات، ومن بينها القليوبية، حيث كانت تُعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية قناة المحور، أنه مع حلول شهر رمضان كان هناك حرص على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل زيادة الإقبال وارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية.

وأضاف أنه تم تشغيل 10 معارض رئيسية في محافظة القليوبية، بالإضافة إلى 13 شادراً أمام المحال والسلاسل التجارية، إلى جانب إطلاق قوافل متنقلة لتغطية المناطق التي لا توجد بها مجمعات استهلاكية، وذلك لضمان وصول السلع المدعمة إلى جميع المواطنين.