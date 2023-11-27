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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفشي مرض الجهاز التنفسي الشائع في الصين يثير التساؤلات حول أصوله

صدى البلد

أعلنت الصين عن تفشي مرض الجهاز التنفسي الشائع، الذي يشمل الإنفلونزا وأمراض التنفس الأخرى، يتسبب هذا المرض في زيادة حالات التهابات الجهاز التنفسي في البلاد، وسط تساؤلات حول أصول هذه المرض.

صرح متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية بأن التهابات الجهاز التنفسي المنتشرة في مختلف مناطق البلاد ناجمة عن تداخل الفيروسات المعتادة مثل فيروس الأنفلونزا والفيروسات الأنفية والفيروس المخلوي التنفسي والبكتيريا المسببة للأمراض مثل الرئوية.

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ووفقا لموقع “سكاي نيوز” استجابت الحكومة الصينية لهذا التفشي بدعوة لزيادة عدد عيادات الحميات وتطعيم الأطفال وكبار السن، وصرح متحدث آخر باسم الوزارة بضرورة توسيع العيادات ومناطق العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية.

 

أتت هذه التصريحات بعدما صرحت مستشفى للأطفال في العاصمة بكين بأنها تستقبل يوميًا ما لا يقل عن 7000 مريض، مما فاقت طاقة مسؤولي المستشفى الاستيعابية.

 

وفي مدينة تيانجين القريبة، استقبل أكبر مستشفى للأطفال أكثر من 13 ألف طفل في أقسام العيادات الخارجية والطوارئ خلال الأسبوع الماضي.

 

طلبت منظمة الصحة العالمية رسميًا معلومات من الصين حول تفشي المرض، واصفة الطلب بأنه فحص "روتيني". 

وعُقد مؤتمر عبر الهاتف بين مسؤولي الصحة الصينيين ومنظمة الصحة العالمية، حيث قدمت الصين بيانات تشير إلى زيادة حالات دخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب الأمراض الشائعة منذ أكتوبر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة لم يؤثر على قدرة المستشفيات الصينية على التعامل معها، وأشارت إلى أن الصين قدمت البيانات طبقًا للآلية القانونية الدولية.

وأيضًا أشارت المنظمة إلى أن هناك قلة جدية في البيانات والمعلومات حول أصول مرض التنفس الشائع الذي يشهده الصين حاليًا، ولا توجد أدلة مؤكدة بعد عن سبب تفشي المرض أو إذا ما كان يشكل تهديدًا صحيًا عالميًا.

التهابات الجهاز التنفسي البكتيريا الجهاز التنفسي

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