تحذير عاجل للعالم.. رئة الأرض تحترق

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" "رئة الأرض" تحترق.. علماء يصدرون التحذير الأخير، خطر الاختناق يهدد البشر".

وجاء في التقرير أنه في حالة عدم التحرك لإنقاذ غابات الأمازون، قد يتعرض البشر لـ الاختناق بسبب قلة الأكسجين.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر حقيقي، وأن غابات الأمازون تعرف باسم رئة الأرض، كونها مسئولة وحدها عن انتاج 20% من الأكسجين الذي نتنفسه، وامتصاص حوالي 25% من إجمالي ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج على الأرض.

وكشفت القناة أن احتراق غابات الأمازون، يغطي على الشمس، وهناك خطر يهدد البشر، وأن البعض يتوقع أن النهار اختفى من الوجود.