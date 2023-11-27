نشرت هيئة الدواء المصرية ،الطرق الصحيحة لتخزين الأدوية في المنزل وأثناء السفر​ في المنزل والتي تتمثل في التالي :-

- حفظ الأدوية داخل عبواتها الأصلية بإحكام بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة. ​

- إذا كانت الأدوية تتطلب درجات حرارة منخفضة يتم تخزينها داخل الثلاجة. ​

- يجب إخفاء الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال. ​

- لا تحتفظ بالأدوية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية مثل: السيارة أو دورة المياه أو في أماكن تخزين المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية. ​

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أثناء السفر:​

- احفظ دوائك بعيدًا عن أشعة الشمس في مكان بارد وجاف. ​

- احتفظ بأدويتك في عبواتها الأصلية. ​

- احتفظ بجميع أدويتك في الحقيبة التي تصطحبها معك على متن الطائرة. ​

- إذا كان الدواء يتطلب درجات حرارة منخفضة يجب وضع الدواء داخل حافظات عازلة للحرارة. ​

تؤكد هيئة الدواء المصرية أن ‏اختيار مكان تخزين الدواء ودرجة الحرارة المناسبة يساعدان في حفظه بشكل صحيح وآمن.​