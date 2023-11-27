منها تناول اللقاح .. اعرف كيفية تجنب العدوى وتخفيف الأعراض من الإنفلونزا

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر إقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، إنه كل عام هناك إنتشار للفيروسات مع إختلاف الجو، والتي تسمي بفيروسات الشتاء، مشيرا إلى أن كل عام ينتشر فيروس أكثر من غيره من الفيروسات، وهذا العام الأنفلونزا هي المنتشرة فى الأمراض الفيروسية.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، محاضر إقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن أعراض الأنفلونزا هي الحمى والسعال والصداع ووهن فى العضلات ، موضحا أن أهم شئ لتجنبها هي شرب الماء والسوائل بكثرة، وفى حال كان الشخص لديه أمراض مزمنة ويصاب بها كل عام، فهو يحتاج التوجه مبكرا لأى طبيب من أجل البدء فى كتابة الأدوية له.

وتابع الدكتور إسلام عنان، محاضر إقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، أن لقاح الأنلفونزا مهم جدا وضروري، لأنه يقلل من الأعراض التي تأتي للشخص، ويجعلها خفيفة ويقلل عدد أيام إصابتها.