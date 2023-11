عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

11/27/2023 11:09:11 AM

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 11:09 ص 11/27/2023 11:09:11 AM

تلعب المنظمة العالمية للطيران الإيكاو دورًا مهمًا في ضمان وصول مجتمع الطيران المدني، وخاصة الدول الأعضاء، إلى مجموعة من المهنيين المؤهلين، وكذلك دعم التنمية الآمنة والمستدامة للنقل الجوي.

تحدد المنظمة معايير التدريب الشامل، كما تشجع الدول على تنظيم برامجها التدريبية لتعزيز قدرات موظفي الطيران لديها إلى أعلى مستوى ممكن.

يهدف برنامج الايكاو TRAINAIR PLUS إلى تحسين سلامة وكفاءة النقل الجوي من خلال إنشاء وصيانة ومراقبة معايير عالية لتدريب وكفاءة موظفي الطيران على أساس عالمي وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. ونستعرض الأهداف المحددة لبرنامج ترينير بلس كالآتي:

• تعزيز تنفيذ منهج تدريبي قائم على الكفاءة وبأسعار معقولة للتدريب على الطيران .

• تبسيط وتسهيل تنفيذ وتطوير المنهجية TRAINAIR PLUS المستخدمة في حزم التدريب الموحدة (STPs).

• تنسيق وتوفير الدعم الفني لدورات تدريب المطورين (TDCs).

• توفير مراقبة الجودة طوال عملية تطوير التدريب STP.

• تشغيل نظام مشاركة STP الدولي وشبكة تدريب تعاونية.

يعتمد برنامج TRAINAIR PLUS على ثلاث أدوات مترابطة كالآتي :

أ) تطوير مواد تدريبية موحدة.

ب) إنشاء آلية دولية مجمعة للدورات التدريبية.

ج) إنشاء شبكة مشاركة دولية بين مراكز تدريب الطيران المدني العامة والخاصة (كاتس).

يتناول برنامج TRAINAIR PLUS جميع مجالات أنشطة الطيران المدني، بدءًا من التدريب على المعدات والأنظمة الأساسية التي تدعم مشاريع التنفيذ الجديدة، وحتى الدورات التدريبية على مستوى الدراسات العليا لمجموعة متنوعة من المتخصصين في الطيران المدني. وفي الوقت ذاته يتم تشجيع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية والإقليمية وشركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والمصنعين ومقدمي التدريب والتعليم والمنظمات الإنمائية على دعم برنامج الإيكاو الجديد TRAINAIR PLUS والمشاركة فيه بشكل فعال

جدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج ICAO TRAINAIR الأصلي كجزء من مبادرة أوسع للأمم المتحدة قدمت المعرفة والأدوات والمواد التدريبية القائمة على الكفاءة والتي تشتد الحاجة إليها لمقدمي التدريب الحكوميين عبر قطاعات متعددة لأكثر من عقدين من الزمن. وفي عام 2010، بدأت منظمة الطيران المدني الدولي مراجعة متعمقة لهذا الأمر وقررت إنشاء برنامج مطور يسمى TRAINAIR PLUS.

يشتمل برنامج TRAINAIR PLUS الجديد على منهجية متطورة للدورة التدريبية بشكل كبير، ونهج جديد لشبكة المشاركة، وآلية ميزانية ذاتية الاستدامة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، أصدر الأمين العام النشرة الإلكترونية رقم 45/2010 لتشجيع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على النظر في النهج الجديد لدعم تنفيذ التدريب عالي الجودة.

أطلقت منظمة الطيران المدني الدولي مبادرات مهمة لدعم الجيل القادم من محترفي الطيران (NGAP) من أجل ضمان توافر عدد كاف من محترفي الطيران المؤهلين والكفاءة لتشغيل وإدارة وصيانة نظام النقل الجوي الدولي في المستقبل. يدعم برنامج TRAINAIR PLUS بقوة استراتيجيات NGAP من خلال زيادة توافر الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا والمطلوبة؛ وتسهيل الوصول إلى تدريب عالي الجودة في مجال الطيران؛ وتوفير بيانات موثوقة عن الموارد البشرية لدعم الاحتياجات والقدرات التدريبية؛ تمكين ودعم استخدام النهج القائم على الكفاءة في تطوير التدريب؛ وتعزيز أساليب ومعايير أفضل الممارسات لإثبات الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) واللوائح الوطنية.

يتمتع أعضاء برنامج ترينير بلس بفوائد كونهم جزءًا من شبكة تعاونية دولية راسخة لمنظمات ومراكز التدريب على الطيران المدني. ومن خلال شبكة المشاركة الدولية، يستطيع الأعضاء الوصول إلى جميع حزم التدريب الموحدة (STPs) التي أعدها أعضاء آخرون ويمكنهم استيراد حزم التدريب الموحدة وتكييفها لتلبية ظروفهم المحلية.

من خلال برنامج TRAINAIR PLUS، يمكن للأعضاء ترقية مناهجهم بشكل تدريجي من خلال تطبيق منهجية تطوير دورة TRAINAIR PLUS والوصول إلى مجموعة من STPs المعتمدة.

يوفر برنامج TRAINAIR PLUS منتدى يدعم التعاون بين الدول المتعاقدة وبرنامجًا للأعضاء لتبادل أفضل ممارسات التدريب. ويدعو الأعضاء للمشاركة في جميع فعاليات برنامج TRAINAIR PLUS بالإضافة إلى تفعيل منظمة الطيران المدني الدولي الأخرى ذات الصلة.

يجب على الأعضاء الكاملين والمنتسبين استخدام شعاري TRAINAIR PLUS و ICAO في منشوراتهم ورؤوسهم. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام شعارات TRAINAIR PLUS و ICAO في الشهادات المعتمدة والتي ليست من STEPs. وايضاً سيتم إصدار قانون إلكترونيات من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) إلى CATC لكل مشارك في الدورة المخصصة لجميع برامج TRAINAIR PLUS والدورات التي تستخدم STEPs. سيسمح الرمزي بتتبع جميع المدربين والإبلاغ عنها.