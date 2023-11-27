أستاذ علوم سياسية: أمريكا تضغط على إسرائيل ونتنياهو لمد الهدنة في غزة|فيديو

تحدثت الدكتورة غادة جابر، أستاذ العلوم السياسية، عن تفاصيل ما سيحدث بعد انتهاء الهدنة في غزة، مؤكدة أن حماس تطلب يومين مقبلين لمد الهدنة والتهدئة بين الجانبين.

غادة جابر: الولايات المتحدة الأمريكية تواجه انتقادات

وأضافت غادة جابر خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد،و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الولايات المتحدة الامريكية تضغط على إسرائيل ونتنياهو لمد تلك الهدنة، لافتة إلى أن هناك مساعي دولية لوقف إطلاق النار بشكل نهائي.



وأشارت الدكتورة غادة جابر أستاذ العلوم السياسية إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه انتقادات وخاصة لإدارة جو بايدن بعد كشف الحقائق الدولية، مضيفة أن نبرة العالم تغيرت منذ اندلاع طوفان الأقصى، وذلك بسبب المجازر التي قام بها الاحتلال في حق الأطفال وكبار السن والنساء، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.