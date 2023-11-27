وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك على تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة بشروطنا

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن هناك اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

سيلتقي الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهووممثلين عن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، اليوم الاثنين ، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب المتزايد بسبب تأييدهلتغريدة معادية للسامية.

ومن المقرر أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى مناقشة مغلقة اليوم الاثنين مع ممثلي العائلات وهرتسوج حول ضرورة الحد من معاداة السامية على الإنترنت، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مكتب الرئيس في بيانموجز. حسبما ذكرت مجلة "تايم".

ونفى الملياردير أن يكون عنصريا ودافع عن آرائه بعد تأييده للتغريدة، التي أثارت إدانة من البيت الأبيض ونشطاء حقوقالإنسان. واتهم النقاد أغنى شخص في العالم بتعزيز الكراهية ضد اليهود على X، وهي الخدمة التي كانت تعرف سابقاباسم تويتر والتي اشتراها ماسك بمبلغ 44 مليار دولار العام الماضي.