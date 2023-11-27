عريس ينهي حياة زوجته وشقيقتها ووالدتها في حفل زفافه| مأساة تايلاندية

تعرض حفل زفاف في شمال شرق تايلاند لمأساة مروعة، حيث قام رياضي تايلاندي وجندي سابق بإطلاق النار على عروسه وثلاثة أخريات قبل أن ينتحر. ووفقًا لتصريحات الشرطة فإن الزوجين تشاتورونج سوكسوك (29 عامًا) وكانشانا باتشونثويك (44 عامًا) تزوجا يوم السبت الماضي.

وفي تفاصيل الحادث المروع، غادر العريس فجأة حفل الزفاف وعاد بحوزته مسدسًا، حيث قام بإطلاق النار على زوجته ووالدتها البالغة من العمر 62 عامًا، وشقيقتها البالغة من العمر 38 عامًا. وقد أصيب ضيفان آخران بطلقات طائشة وتم نقلهما إلى المستشفى، لكن أحدهما فارق الحياة.

ووفقًا للشرطة، كان العريس "مخمورًا تمامًا في ذلك الوقت"، ولكن الدوافع وراء هذا العمل الشنيع لا تزال غير واضحة. وتشير التقارير إلى أنه تم شراء البندقية والذخيرة بشكل قانوني في العام الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الزوجين كانا يتشاجران خلال الحفل، وأشارت أيضًا إلى أن العريس شعر بعدم الأمان بسبب الفارق العمري الكبير بينه وبين عروسه. ومع ذلك، أكدت الشرطة أن هذه مجرد تكهنات، وأشارت إلى أنها تجمع الأدلة وتتوقع إغلاق القضية قريبا.

وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية أن تشاتورونج وكانشانا عاشا معًا لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتزوجا، وحصل تشاتورونج على الميدالية الفضية في السباحة في دورة الألعاب الآسيوية للمعاقين في إندونيسيا العام الماضي.

وكان قد فقد ساقه اليمنى أثناء قيامه بواجبه مع قوة المشاة الخفيفة شبه العسكرية، التي تقوم بدوريات على حدود تايلاند.