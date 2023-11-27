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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيفاء أبوغزالة: على دولنا العربية بذل الجهد لدعم دخول الاحتياجات الطارئة لغزة

اجتماع المجلس العربي
اجتماع المجلس العربي للسكان والتنمية

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه منذ بدء العدوان الغاشم على غزة نتساءل حول المفاهيم والشعارات التي بنينا عليها عملنا التنموي، هل لا زالت قائمة؟ إن أشلاء أبنائنا في غزة مطبوعة في أعيننا نراها حتى حين نحاول أن نستريح من ألم المتابعة، صور الأمهات اللواتي فقدن أبنائهن، أصواتهن، صرخاتهن تطاردنا حتى في احلامنا، قوة الإرادة والإصرار على الصمود رغم الألم والدمار والرعب تعلمنا دروسا في الحياة لم نتخيل حتى وجودها، كل هذا وشعار التنمية العالمي ألا يترك أحد خلف الركب وسكان غزة متروكون بين شهيد وجريح ونازح وطبيب ومسعف وصحفي.

ووجهت السفيرة أبوغزالة ، خلال كلمتها في أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التهنئة للدول العربية  التهنئة لمرور 5 سنوات على انشاء، هذا المجلس ، مشيرة إلى أنه ايماناً بضرورة تخليد هذه العلامة الفارقة في تاريخ العمل السكاني العربي المشترك تم اعتماد يوم 28 اكتوبر للاحتفال باليوم العربي للسكان والتنمية من كل عام، ولكن أي احتفال بهذا اليوم هذا العام، في ضوء التصاعد الحاد في النزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة وبخاصةً ما تشهده جمهورية السودان الشقيق، وفي ضوء وطأة وشراسة الاحتلال  الاسرائيلي لدولة فلسطين وما ترتكبه من مجازر وحملات تطهير عرقي وابادة جماعية وعنف ممنهج ضد سكان قطاع غزة الصامدين المقاومين المثابرين من الاطفال والنساء وكبار السن  على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي السافر لدولة فلسطين؛ داعية الدول العربية  لبذل مزيد من الجهد لدعم استمرار تدفق ودخول المساعدات الطبية العاجلة ولتوفير الاحتياجات الطارئة من ماء وغذاء ودواء ووقود للشعب الفلسطيني الباسل في هذا الوقت العصيب، فتقديم المساعدات الانسانية يجسد مبدأ عدم إهمال أحد إلا أنه تدبير مؤقت لا يمكن أن يكون بديل عن الحلول المستدامة طويلة الأجل؛ فغياب السلام يقوض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة ورفاه الشعوب نتيجة لخسارة مئات الألاف من الارواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية ونزوح الملايين وتزايد أوجه عدم المساواة وتفاقم مواطن الضعف والهشاشة بمختلف ابعادها، لأنه فلا تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الشؤون الاجتماعية المساعدات الانسانية النزاعات المسلحة جامعة الدول العربية جمهورية السودان

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