رئيس مدينة القصير يتابع جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية

قام اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بجولة تفقدية لمقار لجان الانتخابات الرئاسية في المدينة. في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد تم تفقد 11 مقرًا تابعًا لعدد من المدارس وجمعيات تنمية المجتمع وجمعية الشبان المسلمين.

وخلال الجولة، أكد رئيس مدينة القصير على أهمية توفير البيئة المناسبة للانتخابات، حيث شدد على ضرورة توفير الإضاءة اللازمة والنظافة في محيط اللجان. كما أشار إلى أهمية تجهيز غرف تأمين صناديق الاقتراع وضمان الإنارة الجيدة والتهوية الملائمة داخل اللجان.

وأضاف رئيس المدينة أن مقر اللجنة العامة قد تم تحديده في مبنى المجلس الشعبي المحلي، معبرًا عن فخره بالعرس الديمقراطي الذي ستشهده مصر في الشهر القادم من خلال مشاركة المصريين في عملية التصويت.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار الاستعدادات الشاملة لضمان سير الانتخابات بشكل سلس ومنظم، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن يشهد الشهر القادم إقبالًا كبيرًا من المواطنين المصريين على صناديق الاقتراع، حيث ستكون فرصتهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي سيسجل في سجلات البلاد.

وتأتي هذه الجولة التفقدية لرئيس مدينة القصير في إطار حرص السلطات المحلية على توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار رئيس البلاد المقبل.

بذلك، فإن رئيس مدينة القصير يؤكد التزامه بضمان سير العملية الانتخابية بشكل مثالي، ويعمل على توفير الظروف الملائمة لإقامة انتخابات نزيهة وشفافة.