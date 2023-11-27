بتكلفة 102 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري أبو طبل بمنيا القمح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تطوير منطقة كوبري أبو طبل بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه ، والتي تعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

اطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 متر وعرض 10 أمتار وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية وجاري تكثيف ورديات العمل للإنتهاء من الأعمال الجارية بسقف الكوبري وتثبيت 50 عمود خرساني لعمل حائط ساند بجوار الكوبري ، مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد كوبري السيارات علي بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار وذلك بعد أن تم الإنتهاء من جميع الأعمال به وتركيب الإنارة العامة وذلك للمساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة ، ليؤكد المحافظ ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة تساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل علي فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.

إختتم محافظ الشرقية جولته بمركز منيا القمح بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بمنيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه والمنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلي أن الطريق مكون من حارتين بعرض 10 متر بكل اتجاه تشمل 7 متر اسفلت و 1.5 متر طبان من الجانبين وتم الانتهاء من إنشاء حوائط سانده من الدبش علي جانبي مصرف منيا القمح بطول 1700 متر وجاري الانتهاء من أعمال الرصف التوسعة بالمرحلة الأخيرة من الطريق بطول 800 متر وتركيب 145 عمود إنارة علي الطريق وذلك لفتحه أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين.

أكد محافظه الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعه مواقع العمل التي تتشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدميه وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنافع والفائدة على المواطنين.