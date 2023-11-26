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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة فى اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة بالإسكندرية

صدى البلد

اكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق إنه شاركت طالبات جامعة الزقازيق ، في اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية (أولمبياد الفتاة الجامعية)، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر"، خلال الفترة من ٢٥ – ٢٨ نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبوقير، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه تأتى بعثة الجامعة برئاسة محمد زقزوق مدير النشاط الرياضى، وتضم ٢١ طالبة من مختلف كليات الجامعة ، ومشرفي البعثة وقد حققت جامعة الزقازيق مراكز متقدمة خلال اليومين الأول والثانى من البطولة ، حيث حصلت الطالبة مريم السيد جابر كلية التربية الرياضية على المركز الثانى والميدالية الفضية بالكاراتيه ، والطالبة فريدة أحمد السيد عمرو كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية  على المركز الثانى والميدالية الفضية فى الكاراتيه ، وحصلت الطالبة مريم احمد سيد على مرزوق كلية التربية الرياضية على المركز الثالث والميدالية البرونزي فى الجمباز ، بينما تأهل فريق القدم لدور ال-١٦ ، والطائرة تنافس بدور المجموعات.

وأشار إلى أنه يشارك في فعاليات الأولمبياد ٨٥٠ طالبة يمثلون ٣٢ جامعة مصرية، وتقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة – تنس طاولة – ألعاب قوى – الكاراتية – السباحة – جمباز)، على ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية (بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشباب والرياضة إنتخابات الرئاسة المقبلة

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