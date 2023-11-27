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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد المعدات والمركبات الخدمية للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بنطاق مركزي قويسنا وشبين الكوم، تفقد خلالها عدداً من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات.

ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديرى المديريات الخدمية ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي قويسنا وشبين الكوم ، رؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم .

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بدأت الجولة بتفقد المحافظ اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية لمديريات الخدمات بأرض سوق السيارات بميت خلف بشبين الكوم، وذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها والتعامل الفورى مع الطوارئ وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وتفقد محافظ المنوفية جميع معدات الإصطفاف متعددة الحجم والنوع وتابع بنفسه حجم المعدات المشاركة ومدي كفاءتها ، موجهاً بإعداد لوحات موحدة للمديريات المشاركة بالاصطفاف  تتضمن جميع بيانات المعدات والسيارات وتوحيد الإستيكرات عليها وتوحيد زي العاملين المتواجدين بأرض الإصطفاف استعدادا للاصطفاف الموحد بكافة المعدات في المحافظة.

وشدد على ضرورة التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظاً على المركبات.

وأكد أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

ولفت إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي فى حالات الطوارئ .

كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم ، حيث تابع آخر مستجدات الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بالكوبرى استعداداً  لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين كونه مدخل حيوي وهام  للعاصمة .

وتبين أنه تم الانتهاء من تطوير الكوبرى بالكامل وصب البلاطات الخرسانية وجاري أعمال رصف وتطوير الكوبري وزراعة الأعمدة الديكورية الحديثة .

فيما تفقد محافظ المنوفية موقع  مجمع المواقف الجديد بطريق جيهان بمدينة  قويسنا والمقام على مساحة 2فدان ، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات وجارى الأعمال التحضيرية لأعمال الحفر و الإنشاءات للمجمع  ، ومن المقرر  أن يضم مجمع المواقف الجديد بالعديد من الخدمات المتكاملة  ومحطة لتموين السيارات ونقطة شرطة وإطفاء.

وخلال تفقده للموقع وجه المحافظ بإدراج الطريق الموازى لكوبرى جيهان والمؤدى لمجمع المواقف الجديد ضمن خطة الرصف الجديدة ، وكلف رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة المخلفات ونواتج الهدم بطريق كفر الشيخ طعيمة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى النظافة بالطريق كونه طريق حيوى وهام .

وتفقد محافظ المنوفية  أعمال  إنشاء ممشي مليج الجديد علي مساحة 5000 م2 على غرار ممشى مدينة الشهداء للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق متنفس جديد يخدم الأهالي ، تنفيذ هيئة العامة للأبنية التعليمية.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع والذي سيضم برجولات ، مناطق خضراء ، بلاط إنترلوك ، بلدورات ، محلات كلادينج ، مقاعد للمواطنين ، أحواض زهور ونباتات ، موجهاً بتوفير فريق إشراف لمتابعة وإدارة المشروع.

كما وجه المحافظ رئيس حي غرب بسرعة رفع كافة المخلفات المجاورة للممشى لتحسين الصورة البصرية للمنطقة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات الخدمات المتكاملة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المشروعات التنموية والخدمية خطة الرصف

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