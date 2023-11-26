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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يسلم عدداً من المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة المعيلة

صدى البلد

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات تنوعت ما بين ماكينات خياطة وشنط لأعمال صيانة المحمول والحاسب الآلي وشهادات تقدير للمتدربين المتميزين من شباب قرية زنارة وقري مركز تلا، كما سلم المحافظ شيك لأحد مواطني قرية سمليج بتلا لدعمه في توسيع نشاطه القائم لتصنيع الكرتون وإعادة تدويره  بإجمالى تمويل ما يزيد عن 10 مليون جنيه، مما يساهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في المشروعات والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي وتوفر فرص عمل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تساهم في بناء المجتمع.

 

يأتي ذلك إنطلاقاً من التعاون المثمر والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز ثقافة العمل الحر ، وذلك في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن إتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وعقد مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بقري مركز تلا . 

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جاء ذلك بحضور إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية ، و أحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز .


وأشار المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي يستهدف تدريب 250 شاب مستفيد من الجنسين وكذا المرأة المعيلة وذوي الهمم من قاطني قرى مركز تلا علي المهارات الريادية وريادة الأعمال للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب علي الحرف الأكثر إحتياجاً لسوق العمل ، حيث تم تنفيذ تدريبات فنية لـ 80 مستفيد علي حرفة الخياطة ، 65 مستفيد علي حرفة البورسلين والمشغولات اليدوية ، وكذا 38 مستفيد علي حرفة صيانة الحاسب الآلي والتليفون المحمول ، فضلاً عن تدريب 14 مستفيد علي صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف ، وذلك وفقاً لرؤية محافظ المنوفية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم فى توفير فرص عمل جادة لهم .


وأضاف " حجازي " أنه منذ بدء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية وحتي الآن ، تم ضخ 2,5 مليار جنيه لإقامة 92 ألف مشروع بمختلف القطاعات الصناعى والتجارى والخدمى ساهم في توفير 195 ألف فرصة عمل ، كما قام الجهاز بتوفير منح بإجمالي تمويل ما يزيد عن 192 مليون جنيه لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة ، وفى مجال تدريبات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر تم تنفيذ 52 دورة لعدد 1300 متدرب.


أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة الغير نظامية مؤكدا علي التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة وتشجيع الشباب علي التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية للحد من إنتشار البطالة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التنمية المجتمعية المستثمرين ورجال الأعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنوفية

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