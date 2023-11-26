محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لأكثر من 200 حالة إنسانية

في لقاء يسوده الود والمحبة، التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من (55) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءات " رد الجميل " التى يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ،واللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية،واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة ، ومديري مديريات الصحة و التضامن الاجتماعى والعمل ، وممثلى الجهات المعنية بمختلف المديريات الخدمية .



حيث وجه محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 150حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



ووسط أجواء الفرحة والسرور ، قام المحافظ بتسليم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وبطاطين وشنط مدرسية وأحذية على الحالات نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة ، فيما سلم المحافظ ( 13) كرسى متحرك لعدد من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ليصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بتكلفة إجمالية تزيد عن ( 800ألف جنيه ) لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة ،لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني للمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية ، و مشددا على مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه .



وخلال لقائه ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم ، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن 13 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب والرمد ومعهد الأورام ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لـ6 حالات لإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية ، كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد وإجراء فصل اجتماعى للبطاقة التموينية لعدد من الحالات حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 9 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .



