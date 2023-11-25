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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 400 مريض في قافلة طبية لجامعة المنوفية بقرية سبك الأحد بأشمون

وجهت جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية وتنموية شاملة الي قرية سبك الأحد بأشمون محافظة المنوفية، وذلك استمرارا لسلسلة القوافل التي تنظمها الجامعة على مستوى المحافظة، في إطار  دورها في خدمة  المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن جامعة المنوفية تسعي دائما الي تقديم كافة أوجه الدعم  لأهالي المحافظة والمناطق  الأكثر احتياجا من  خلال ما تملكه من إمكانات وخبرات،  وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت القاصد، إلى أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات، وقامت بفحص نحو ٤٠٠ مريض من أهالي القرية  شمل   ٧٣ حالة باطنة، ٣٣حالة صدر، ٨٦ حالة اطفال، ٥٦حالة رمد، ٥٢حالة جلدية، ٦٣حالة أنف أذن، ١٨ تحليل B، ٣١ حالة مخ واعصاب، هذا كما تم صرف العلاج مجاناً لجميع المرضى. 

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وجاءت فاعليات القافلة تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هاني عبد المجيد  عميد معهد الكبد القومي، والدكتورة رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل وحمدي عبد الرحمن مديرعام الإدارة العامة لخدمة المجتمع ، وبحضور المحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة.

التنمية المستدامة الدكتور أحمد القاصد الكوادر الطبية المناطق الأكثر إحتياجا خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنوفية قافلة طبية وتنموية شاملة

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