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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. صيانة شبكات الإنارة وإزالة وصلات الكهرباء العشوائية بالشهداء وبركة السبع

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

ياتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين وتزامناً مع موسم الشتاء .

شركة المنوفية لصيانة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة تقدم خدماتها للمحافظات المجاورة

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وكثفت  جهود الوحدات المحلية لمركزى الشهداء وبركة السبع فى المرور الميدانى لمتابعة صيانة شبكات الإنارة و الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اشتراطات الأمن والسلامه شبكات الإنارة صيانة أعمدة الإنارة موسم الشتاء

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