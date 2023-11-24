المنوفية.. صيانة شبكات الإنارة وإزالة وصلات الكهرباء العشوائية بالشهداء وبركة السبع

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

ياتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين وتزامناً مع موسم الشتاء .



وكثفت جهود الوحدات المحلية لمركزى الشهداء وبركة السبع فى المرور الميدانى لمتابعة صيانة شبكات الإنارة و الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.