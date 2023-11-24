محافظ المنوفية: ضبط 37 طن مواد غذائية وسكر مجهول المصدر

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية وضبط منظومة الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.



وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الامنية حملات تموينية خلال أسبوع للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة ، أسفرت عن تحرير 1228 محضر تمويني تنوع ما بين 576 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 652 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.



وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 6 محاضر جنح قويسنا أحدهما ضد صاحب مصنع لصناعة الحلوى بحوزتة كمية وقدرها 2 طن سكر و دقيق حر، والآخر ضد صاحب محل أعلاف بناحية أشليم بحوزته كمية وقدرها 3 طن نخالة خشنة و 2 طن جيلاتين بدون مستندات مجهولة المصدر ،وكذا تحرير 3 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدى لقيامهم بالتصرف فى كمية 25 شيكارة دقيق بلدى بقصد البيع فى السوق السوداء ، ومحضر ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بناحية منشأة دملو وبحوزته كمية وقدرها 150 كجم سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر.



كما تم تحرير محضرين جنح منوف أحدهما ضد صاحب محل لبيع أعلاف حيوانية بناحية عزبة الخمسين وبحوزته كمية وقدرها 3 طن نخالة خشنة ،والاخر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية قرية شبرا بلولة لقيامه بالتصرف فى كمية وقدرها 45 شيكارة دقيق بلدى بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق ، بالاضافة الى محضرين جنح الباجور ضد أصحاب مصانع للمنتجات الغذائية بحوزتهم كمية قدرها طن ملح طعام و500كجم سكر لبيعها بالسوق السوداء ، كما تم تحرير محضر جنح سرس الليان بناحية قرية سروهيت ضد صاحب مصنع لتعبئة زيوت الطعام وبحوزته كمية 5طن زيت طعام مجهول المصدر .



وفى مركز السادات تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية جنح السادات بناحية العجيزى بحوزته كمية وقدرها 100 طن كربونات الكالسيوم - 25 طن سماد الفوسفات ، ومحضرين ضد أصحاب مصانع بالمنطقة الصناعية بحوزته كمية 10 طن سكر و 8 طن ثانى أكسيد الكربون و 5طن زيت طعام وما يزيد عن 2 طن بطاطس منتج نهائى ، و100 عبوة زيت فارغة مدون عليها علامات تجارية مملوكة للغير بدون تفويض وسند قانوني ، فيما تم تحرير محضرين جنح أشمون ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية وصاحب مخزن سلع غذائية بناحية قرية لمعى وبحوزتهم 3 طن سكر بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا محضر جنح تلا ضد صاحب ماكينة طحن حبوب وغلال بناحية قرية بمم لحوزته 4 شيكارة دقيق لتحقيق ربح دون وجه حق ، محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى كمية وقدرها 4 شيكارة دقيق بلدى لبيعها بالسوق السوداء.



وشدد محافظ المنوفية على إستمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين ومحاربة الغلاء حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.