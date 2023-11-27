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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعتي تعدي على الأراضي الزراعية بالباجور للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى الوحدة الزراعية بقرية الخضرة والوحدة المحلية بكفر الخضرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها لتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعتى تعدى على الأراضى الزراعية.

 جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الزراعة " إدارة حماية الأراضى والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

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حيث إتضح بالمرور الميدانى لرصد حالات التعدى علي الأراضي الزراعية ، قيام أحد المواطنين بزمام الوحدة الزراعية بالخضرة باستكمال أعمال بناء وصب سقف خرسانى للدور الأرضى على مساحة 95 متر ، وبالفحص تبين قيام المختصين باستخراج ترخيص استكمال الدور الأول علوى للمواطن المذكور على مساحة أكبر من الواردة بخطاب الزراعة وبالمخالفة للقانون وبدون  الحصول على موافقة مديرية الزراعة.


وفيما يخص الواقعة الثانية ، تم ضبط حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون من خلال قيام مواطن من ناحية الخضرة بأعمال بناء مخالف وبالفحص تبين قيام المختصين باستخراج ترخيص تعلية لمبنى سكنى قائم به أجزاء مخالفة وليس لها إجراء قانونى ، فضلاً عن إضافة مساحات مخالفة لم يتم إتخاذ ضدها أي إجراء قانونى من قبل المختصين.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن التعدي علي الاراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير ضمن منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق و هيبة الدولة .

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