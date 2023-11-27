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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. كيف تغلبت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على ارتفاع الأمواج؟

وضع حواجز شرقي الإسكندرية
وضع حواجز شرقي الإسكندرية لمواجهة ارتفاع الأمواج

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن أنها بدأت في وضع حواجز رملية لحجز مياه البحر من الخروج على طريق الكورنيش وذلك عقب ارتفاع الأمواج بسبب التقلبات الجوية في المدينة.

وشهدت محافظة الإسكندرية أمطارا مستمرة  منذ مساء أمس تفاوتت شدتها  من خفيفة إلى متوسطة وصلت لغزيرة أحيانا علي مختلف مناطق الإسكندرية، وارتفاعا لموج البحر وخروجه على طريق كورنيش المكس بالعجمي وكورنيش الإسكندرية وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.

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وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الى انه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الاثنين أن تشهد  محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

كما يستمر اضطراب  الملاحة البحرية على  سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من  3 - 4 أمتار.

وأكد "نافع" علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

الاسكندرية صرف صحي حواجز رملية تقلبات جوية اضطراب الملاحة البحرية اللواء محمود نافع

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