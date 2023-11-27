عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجاربى كتير وكنت منهارة.. فدوى عابد تروى تفاصيل تعرضها للتحرش

فدوى عابد
فدوى عابد

كشفت الفنانة فدوى عابد عن تفاصيل تعرضها للتحرش وذلك أثناء فترة المراهقة مؤكدة أن لابد من الفتيات أن لا يلتزمن الصمت أمام هذه الظاهرة.

وقالت فدوى عابد خلال حوارها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار: "تجاربي مع التحرش كثيرة وبدأت وأنا مراهقة وأول مرة كانت في تاكسي وأنا في ثانوية عامة، وكنت خايفة بشكل رهيب وشكرت الراجل وإديته فلوس، وطلعت لماما منهارة".

وأضافت: "احتجت وقت طويل علشان أفهم إني مش لازم أسكت ولازم أفضح المتحرش، وإني مش غلطانة في حاجة".

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

وأوضحت فدوى عابد : "أظن الغضب هو السبب فى ان اقوم بضرب المتحرش، وأنا مبسوطة إن جيلنا شجع أجيال بعدنا تتكلم عن التحرش وتطرح الموضوع للنقاش".

وأكدت فدوى عابد رفضها للمواقف السلبية التي يتخذها البعض تجاه ضحايا التحرش بقولها: "الناس اللي بتلوم البنات على التحرش أنا بشوفها خسيسة وجبانة، على الأقل يسكتوا ويسيبوا اللي قادر ياخد موقف ياخد موقف".

فدوى عابد

وقد تجاهلت الفنانة فدوى عابد قرار نقابة المهن التمثيلية بالتحذير من التعامل معها هى وعشرون ممثل اخرون ونشرت في رد فعل غير متوقع ترويجا لمسلسلها الجديد صوت وصورة عبر حسابها على انستجرام .

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم التصريح للآتى أسماؤهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح.

الفنانة فدوي عابد فدوى عابد أعمال فدوى عابد أفلام فدوى عابد التحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

زيادة 5%.. قرارات جديدة بشأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية| خريطة أسعار العقارات

حماس تعلن استعدادها لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة أطول

لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.. السفير المصري في ويندهوك يلتقي رئيس ناميبيا

محافظ الإسكندرية يستجيب لعلاج شاب بعد عرض حالته بـ"صالة التحرير"

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ