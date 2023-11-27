تجاربى كتير وكنت منهارة.. فدوى عابد تروى تفاصيل تعرضها للتحرش

كشفت الفنانة فدوى عابد عن تفاصيل تعرضها للتحرش وذلك أثناء فترة المراهقة مؤكدة أن لابد من الفتيات أن لا يلتزمن الصمت أمام هذه الظاهرة.

وقالت فدوى عابد خلال حوارها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار: "تجاربي مع التحرش كثيرة وبدأت وأنا مراهقة وأول مرة كانت في تاكسي وأنا في ثانوية عامة، وكنت خايفة بشكل رهيب وشكرت الراجل وإديته فلوس، وطلعت لماما منهارة".

وأضافت: "احتجت وقت طويل علشان أفهم إني مش لازم أسكت ولازم أفضح المتحرش، وإني مش غلطانة في حاجة".

وأوضحت فدوى عابد : "أظن الغضب هو السبب فى ان اقوم بضرب المتحرش، وأنا مبسوطة إن جيلنا شجع أجيال بعدنا تتكلم عن التحرش وتطرح الموضوع للنقاش".

وأكدت فدوى عابد رفضها للمواقف السلبية التي يتخذها البعض تجاه ضحايا التحرش بقولها: "الناس اللي بتلوم البنات على التحرش أنا بشوفها خسيسة وجبانة، على الأقل يسكتوا ويسيبوا اللي قادر ياخد موقف ياخد موقف".

فدوى عابد

وقد تجاهلت الفنانة فدوى عابد قرار نقابة المهن التمثيلية بالتحذير من التعامل معها هى وعشرون ممثل اخرون ونشرت في رد فعل غير متوقع ترويجا لمسلسلها الجديد صوت وصورة عبر حسابها على انستجرام .

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم التصريح للآتى أسماؤهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح.