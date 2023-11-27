وزير الرياضة: فخور بأبطال الاسكواش لاحتفاظهم بصدارة التصنيف العالمي للعبة

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه "فخور بأبطال الإسكواش، لنجاحهم في مواصلة الحفاظ علي تصدر التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى".

جاء ذلك تعليقًا علي تصدر أبطال المنتخب المصري للإسكواش الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال، حيث جاء في المركز الأول علي فرج، والمركز الثالث مصطفى عسل، والمركز السادس كريم عبدالجواد، والسابع مازن هشام، والتاسع البطل العالمي طارق مؤمن.

وعلى مستوى السيدات: المركز الأول نور الشربيني، المركز الثاني نوران جوهر، المركز الثالث هانيا الحمامي، المركز السابع نور الطيب.



وقال وزير الشباب والرياضة: "بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية".



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