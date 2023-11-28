تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

أثار المعلق التونسي عصام الشوالي ، غضب الزمالكاوية خلال تعليقه على مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.. فماذا قال؟

يذكر أن فريق أبو سليم الليبي حل ضيفاً على نظيره الزمالك، على أرضية ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.



نجح الزمالك في حسم اللقاء لصالحه والفوز على نظيره أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك، الفوز بهدف دون رد حمل توقيع يوسف أوباما في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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