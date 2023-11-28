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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

المعلق الرياضي عصام
المعلق الرياضي عصام الشوالي

أثار المعلق التونسي عصام الشوالي ، غضب الزمالكاوية خلال تعليقه على مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.. فماذا قال؟

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يذكر أن فريق أبو سليم الليبي حل ضيفاً على نظيره الزمالك،  على أرضية ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.


نجح الزمالك في حسم اللقاء لصالحه والفوز على نظيره أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك، الفوز بهدف دون رد حمل توقيع يوسف أوباما في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

ولمتابعة المزيد حول أزمة عصام الشوالي بسبب شيكابالا .. تابع الفيديو جراف التالي:

عصام الشوالي غضب الزمالكاوية الزمالك وأبو سليم الليبي الكونفدرالية الإفريقية ستاد برج العرب

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