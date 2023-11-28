تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

الإعلامية إنجي حمادة والتي ظهرت في مقطع فيديو فاضح برفقة كروان مشاكل، وتم تقديم بلاغا اتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وإذاعة مقاطع فيديو خادشة للحياء، ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض عليها في القاهرة الجديدة.



حيث تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن الإعلامية إنجي حمادة هاربة من قضايا تبديد وآداب وسرقة، وتم اتهمها في إذاعة مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها بدائرة قسم التجمع الأول.

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