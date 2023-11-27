الكائنات الفضائية ساعدت في بنائها.. إيلون ماسك يصاب بالذهول بسبب أهرامات مصر

وصف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أهرامات مصر بأنها “مذهلة” ردًا على تغريدة تشرح مدى روعتها.

وحسب صحيفة “الصن” البريطانية، رد خبير التكنولوجيا على منشور على منصة إكس التي يملكها يحتوي على بعض الحقائق حول "الهياكل الأكثر غموضاً في العالم".

واتفق مع الرأي القائل بأن بناء أهرامات الجيزة كان أمراً لا يصدق، حيث علق: “عصر الأهرامات مذهل”.

الكائنات الفضائية ساعدت في بنائها

ومع ذلك، سارع معجبوه إلى تقديم حلول بسيطة لكيفية نشوء الأهرامات، حيث نسبوا الفضل إلى الكائنات الفضائية.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد قام الفضائيون بعمل رائع”.

وتساءل آخر: "هل تعتقد أن الكائنات الفضائية ساعدت في بنائها؟".

ولم يكن معجبو ماسك أول من يؤمن بنظرية المؤامرة ويعتقدون أن كائنات فضائية كانت وراء هذه الهياكل.

وفي عام 2022، ادعى أحد مستخدمي منصة “تيك توك” أن الكائنات الفضائية "تضع الأهرامات على كل كوكب تسيطر عليه، إذا كان الكوكب به حياة أخرى".

ويبدو أن الباحثين جيري كانون ومالكولم هوتون متفقان على وجود "حضارة متقدمة”، حيث قال كانون: "تقول النظريات، ويمكنني أن أصدقها، أن هناك حضارة متقدمة جاءت إلى هذا الكوكب منذ عشرات الآلاف من السنين".

وأضاف: " من الممكن أن تكون أتلانتس… عندما غرقت أتلانتس ذهبوا إلى مكان آخر، ربما مصر وكان لديهم التكنولوجيا اللازمة لبناء تلك الأهرامات".