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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو وايلون ماسك يتجولان في المستوطنات المدمرة خلال هجوم حماس | فيديو

نتنياهو وايلون ماسك
نتنياهو وايلون ماسك

 

استضاف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، البوم الاثنين، الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك في جولة في الكيبوتس الإسرائيلي الذي دمر خلال هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تجول  نتنياهو وماسك في مستوطنة كفار عزة حيث شنت حماس هجومها إلى جانب 20 أخرى، مما أودى بحياة 1200 إسرائيلي كما تم أسر  عشرات المدنيين واقتيادهم إلى غزة.

واستمع ماسك إلى إحاطات من زعيم المجلس المحلي ومن ممثل وحدة المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي حول المذابح في الكيبوتس.

وبع. ذلك تم نقل ماسك إلى منزل رئيس الأمن في المستوطنة، أوفير ليبشتاين، الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلي حماس.

كما استمع ماسك أيضا إلى قصة الطفل الإسرائيلي الأمريكي أفيغايل إيدان،الذي اختطف إلى غزة وأطلق سراحه أمس كجزء من صفقة رهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، إن هناك اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
سيلتقي الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهووممثلين عن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، اليوم الاثنين ، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب المتزايد بسبب تأييدهلتغريدة معادية للسامية.

ومن المقرر أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى مناقشة مغلقة اليوم الاثنين مع ممثلي العائلات وهرتسوج حول ضرورة الحد من معاداة السامية على الإنترنت، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مكتب الرئيس في بيانموجز. حسبما ذكرت مجلة "تايم".

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