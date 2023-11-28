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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«صندوق رعاية النوابغ» يطلق مسابقة حافز الابتكار بالجامعات.. تفاصيل

إطلاق مسابقة حافز
إطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024، والتى تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولًا لتحديات التنمية في مصر،  ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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وتقدم المسابقة العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها:

• الدعم المالي للمشاريع يصل إجماليه إلى 1.5 مليون جنيه مصري.
• برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار.
• فرصة للمشاركة في مسابقات دولية.


وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المسابقة تأتى في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، والتى تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الصندوق يحرص دائمًا على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلية والدولية.

وأشار خليل إلى أن المسابقة تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها الدعم المادى المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للمشاريع، والذى يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، وتقديم برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد، لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، بالإضافة إلى فرصة مشاركة الطلاب في مسابقات دولية.

من جانبه، أشار الدكتور ماجد غنيمة، مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أنه يُشترط للتقديم في المسابقة أن يستوفى الفريق المتقدم عددًا من الشروط، من بينها أن يكون الفريق مقيدًا رسميًّا بإحدى الجامعات المصرية، وأن يقدم الفريق خطاب ترشيح رسميا من الجامعة التابع لها، مؤكدًا أن الموعد النهائى للتقديم هو 8 ديسمبر 2023.

للمزيد من المعلومات، والتقديم، والتعرف على الشروط، برجاء زيارة الرابط التالي:

‏https://ic24.untapcompete.com/

وكان قد انطلقت فعاليات ختام  الهاكاثون الأول للإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس تحت عنوان "عالم واحد، أهداف واحدة للتنمية المستدامة".

ويأتى ذلك تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين وحضور نائب رئيس الجامعة الدكتورة غادة فاروق.

وذلك بحضور الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام،  عادل الصباغ مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، الدكتورة وئام محمود نائب مدیر مركز الابتكار و ريادة الأعمال ،الدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل كلية الاعلام لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام الحريرى وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، و د.اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub ومسئولي وحدات الإبتكار بكليات الجامعة.

وشرع مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ASU-iHub بالتعاون مع إدراة رعاية الشباب بالجامعة متمثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوچي في إطلاق الهاكاثون مطلع شهر سبتمبر وهو ما يعد تجربة استثنائية للأنشطة الطلابية من التخصصات المختلفة للمشاركة في حدث واحد لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة، وتظهر عقلياتهم الإبداعية، وتعزز قدراتهم القيادية والعملية، كل ذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الي أن الهدف من إنشاء مركز الإبتكار و ريادة الأعمال يتمثل في استفادة الطلاب وطرح افكارهم اياً كانت وكيفية تطبيقها واظهارها للنور وتقييمها وتطويرها وذلك داخل مبني متطور جميل وجذاب يليق بجامعة عين شمس وجميع طلاب الجامعات المصرية كما أشادت سيادتها بالعقول الشابة المبدعة، القادرة علي إحداث التغيير للأفضل للوطن.

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