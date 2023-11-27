إصابة خطيرة للحكم الألماني فيليز بريتش أثناء لقاء شتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت

تعرَّض الحكم الألماني فيليز بريتش لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إدارته مباراة فريق شتوتجارت الأول لكرة القدم أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن "البوندسليجا"، وفق ما أورده الاتحاد الألماني، أمس. وسيخضع بريتش لعملية جراحية قريبًا دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وعادل بريتش الرقم القياسي لعدد المباريات التي أدارها حكم في “البوندسليجا” بإجمالي 344 مباراة خلال المواجهة التي شهدت فوز شتوتجارت على مضيفه فرانكفورت 2ـ1، أمس الأول.

وتساوى بريتش مع فولفجانج ستارك في الرقم القياسي لعدد المباريات التي أدارها كلٌّ منهما، لكنَّ الإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا.

وتعرَّض الحكم المخضرم لالتواء في الركبة اليمنى في الدقيقة 32 من مباراة أمس الأول.

وقال بريتش لشبكة “سكاي سبورتس” بعد اللقاء: “كنت راقدًا على الأرض وأفكر، لا يمكن أن يحدث هذا، وأدركت أن الأمر ليس جيدًا”.

وتوجَّه الحكم إلى المنطقة الفنية، وتلقى العلاج، ثم عاد إلى أرض الملعب مع وضع ضمادة على موضع الإصابة، لكنه كلف الحكم الرابع باتريك شفينجرز باستكمال المباراة خلال شوطها الثاني.