الجيش السوداني يكثف القصف الجوي على مواقع الدعم السريع في الخرطوم

ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، أن الجيش السوداني كثف غاراته الجوية على مواقع الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية، عن شهود عيان، أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، كثف طلعاته الجوية مستهدفا مواقع عديدة يعتقد أن قوات الدعم السريع تتمركز فيها بمناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، وحلق الطيران منذ فجر اليوم بصورة غير مسبوقة منذ أشهر مستهدفا مواقع قوات الدعم السريع" فيما ردت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع على القصف الجوي بكثافة.

وأشار الشهود إلى أن القصف الجوي المكثف استهدف مواقع في بري والرياض وناصر والجريف في شرق الخرطوم، علاوة على استهداف ارتكازات لقوات الدعم السريع في كافوري والحاج يوسف وسوبا في شرق النيل بجانب تجمعات بالقرب من جسر الحلفايا الذي يسيطر عليه الجيش من اتجاه أم درمان ومواقع في جبرة وجبل الأولياء جنوب العاصمة.

كما قصفت المدفعية الثقيلة المنطلقة من قواعد الجيش في شمال أم درمان مواقع للدعم السريع في أحياء ام درمان القديمة وضاحية شمبات في الخرطوم بحري.