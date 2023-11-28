الضرائب تكشف الهدف من قرار سداد القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

كشف الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الهدف من قرار وزير المالية بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه في حالة سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية؛ يتم تحصيل الضريبية على القيمة المضافة بالعملة نفسها. قائلاً: "الهدف منه إدرار عملة أجنبية على البلد، تدخل إلى البلاد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وسيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.

وقال فايز الضباعني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية، مقارنة ببعض الجهات مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار.

مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية

وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أن أي جهة ستقدم سلعة أو خدمه ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف.