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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: حازم عمر قادر على المنافسة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

إيهاب رمزي
إيهاب رمزي

علق إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون، على الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا:" لدينا 4 مرشحين في الانتخابات من أحزاب سياسية مختلفة".

 

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وقال إيهاب رمزي في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" في عهد مبارك مكناش بنشوف انتخابات رئاسية لكن كنا بنشوف استفتاء ومكنش فيه منافسة والوضع الحالي مختلف تماما".

 

 وأضاف إيهاب رمزي :" المرشح الرئاسي حازم عمر قادر على المنافسة في الانتخابات الرئاسية وخلفه حزب يشكل ثاني أغلبية برلمانية في البرلمان ".

 

 وتابع إيهاب رمزي:" المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ونافس في الانتخابات البرلمانية وحصل على الأغلبية الثانية داخل الغرفتين في مجلس النواب والشيوخ ".

 

وأكمل إيهاب رمزي:" حزب الشعب الجمهوري يضم كل طوائف المجتمع المصري وجميعهم ممثلين بقوة داخله".

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