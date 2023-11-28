برلماني: حازم عمر قادر على المنافسة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

علق إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون، على الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا:" لدينا 4 مرشحين في الانتخابات من أحزاب سياسية مختلفة".

وقال إيهاب رمزي في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" في عهد مبارك مكناش بنشوف انتخابات رئاسية لكن كنا بنشوف استفتاء ومكنش فيه منافسة والوضع الحالي مختلف تماما".

وأضاف إيهاب رمزي :" المرشح الرئاسي حازم عمر قادر على المنافسة في الانتخابات الرئاسية وخلفه حزب يشكل ثاني أغلبية برلمانية في البرلمان ".

وتابع إيهاب رمزي:" المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ونافس في الانتخابات البرلمانية وحصل على الأغلبية الثانية داخل الغرفتين في مجلس النواب والشيوخ ".

وأكمل إيهاب رمزي:" حزب الشعب الجمهوري يضم كل طوائف المجتمع المصري وجميعهم ممثلين بقوة داخله".