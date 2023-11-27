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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة: المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية رسالة باصطفاف الشعب خلف الدولة

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تاني في مرحلة تاريخية فارقة، خاصة في ظل ما يمر به الإقليم من صراع كبير وما يحدث في قطاع غزة، والذي كان سيقود إلى حرب إقليمية كادت أن تتورط فيه مصر.


جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، ورضا عبد الرحيم، أمين عام حزب مصر القومي، وأحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أيمن مرسي أمين التنظيم والعمل الجماهيري، وعبد الرحمن هشام، أمين مساعد الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أبناء سوهاج، محمد سلطان، نانسي عوني.

أضاف "عبد العزيز"، أن المشاركة السياسية في الانتخابات ليست عادية، بل رسالة بأن الشعب المصري واقف ومصطف خلف الدولة المصرية المستقرة، التي تمتلك جيش قوي، وفي نفس الوقت مشاركة شعبية سياسية قوية.

تابع: "نختار الرئيس السيسي، لأن دولة بحجم مصر، والملفات الخطيرة في الوقت الراهن، تحتاج لزعيم وقائد مثله، مردفا: كما أننا قطعنا أشواط كبيرة جدا لتحقيق الطفرة التنموية الحالية، وهذا الأمر لم يكن سهلا ودفنا فاتورة كبيرة لتحقيقه؛ لذلك نحتاج لاستكمال تلك الإنجازات".

وذكر: "من الأمور الأخرى التي نريد السيسي لأجلها، هو تنمية الصعيد بعد عقود من التهميش، ولهذا على أهل الصعيد أن ترد الجميل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال تلك الطفرة التي شهدتها محافظات الصعيد".

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