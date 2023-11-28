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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم عمر عن قضية سد النهضة: حصة مصر من المياه خط أحمر

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

أكد المرشح الرئاسي  حازم عمر، أن الصناعة والزراعة أولوياتي، إضافة إلى العمل على استخراج المعادن من باطن الأرض، واستغلال الثروات.

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مصر أبدا لم تكن دولة عدوانية، ولكنها تأخذ مسار التفاوض، وتتخذ هذا المسار في قضية سد النهضة، وسنتمسك بالحصول على كافة الحقوق.

خط أحمر

وأوضح المرشح الرئاسي حازم عمر، أن قضية سد النهضة قضية أمن قومي لمصر، معلقا: “أنا مع التفاوض؛ طالما أنه لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء، والتي من شأنها الإضرار بالأمن المائي لمصر”، مؤكدا أن حصة مصر في المياه خط أحمر ولن يتم المساس بها.

حازم عمر الصناعة الزراعة الثروات قضية سد النهضة

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