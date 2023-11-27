حازم عمر: سأعمل على تحقيق القيمة العادلة للجنيه المصري أمام الدولار

أكد المهندس حازم عمر، المرشح على الإنتخابات الرئاسية، أنه سيعمل على تحقيق القيمة العادلة للجنيه المصري أمام الدولار، مشيرا إلى أن قيمة الدولار أمام الجنيه الفترة الحالية هي 31 جنيه .



وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن سأعمل على تحقيق سعر صرف مرن، بحيث يكون هناك مخزون من الإحتياطي النقدي للعملة الصعبة داخل الدولة.

تضغط على موارد الدولة.

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أن الدولة تتجه لبيع جزء من أصولها، من اجل العمل على حل أزمة العملة الصعبة، خاصة أن الدولة لديها إلتزامات أساسية، بالعملة الصعبة وتضغط على موارد الدولة.

