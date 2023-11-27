أستاذ قانون: الانتخابات فرصة للتفاؤل.. والإخوان فهموا الديمقراطية غلط

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للتفاؤل للشعب المصري، حيث إنه في مراحل التحول الديمقراطي لا يجب النظر إلى المعايير والقواعد لتطبيقها بالحرف، يجب أن يكون هناك مساحة، إذ أن مساحة التحول الديمقراطي يصاحبها نضج سياسي.

أستاذ قانون يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "المغازي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن "مش معقولة بعد ثورتين نقع في نفس الخطأ، وده الخطأ اللي وقع فيه جماعة الإخوان وشفت الردود بتاعتهم ازاي كل اللجان تكون حزب النور وحزب الحرية والعدالة، يقولك دي الديمقراطية اللي انتم عاوزينها، هما كانوا فاهمين الديمقراطية غلط، مصر حتى الآن مازالت في مرحلة انتقالية ومراحل تحول ديمقراطي".

وتابع، أن مصر تشهد تعددية في الوقت الحالي، وثلاث رؤساء أحزاب مرشحين للرئاسة، مع مؤتمرات كبرى في المحافظات المختلفة، وهي بدايات جيدة سياسيًا، وتدعو للتفاؤل والبناء على هذا الأمر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.