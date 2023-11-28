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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح جمالية للعناية بالبشرة والجلد فى فصل الشتاء

نصائح جمالية للعناية
نصائح جمالية للعناية بالبشرة والجلد فى فصل الشتاء

فصل الشتاء يمكن أن يكون تحديًا للعناية بالبشرة والجلد، حيث يمكن أن يتسبب الجو البارد والجاف في جفاف وتهيج البشرة، وفيما يلي بعض النصائح الجمالية للعناية بالبشرة والجلد في فصل الشتاء بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

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نصائح جمالية للعناية بالبشرة والجلد فى فصل الشتاء

ترطيب البشرة: استخدمي مرطبًا غنيًا ومرطبًا للبشرة يحتوي على مكونات ترطيب فعالة مثل الجليسرين وزبدة الشيا. 

ضعي المرطب على البشرة بانتظام، خاصة بعد تنظيفها، للحفاظ على رطوبتها.

استخدام واقي الشمس: على الرغم من أن الشمس قد تبدو ضعيفة في فصل الشتاء، إلا أنها تصدر أشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تضر بالبشرة.

استخدمي واقي الشمس ذا الطيف العريض عند الخروج في النهار لحماية بشرتك من التلف الشمسي.

الاستحمام بالماء الفاتر: تجنبي استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام، حيث يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة ويزيد من جفافها. 

استخدمي الماء الفاتر واحرصي على تقليل مدة الاستحمام.

تنظيف لطيف: استخدمي منتجات تنظيف لطيفة وغير مهيجة للبشرة.

تجنبي استخدام المنظفات القاسية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تسبب جفافًا وتهيجًا للبشرة.

التقشير بلطف: قومي بعملية التقشير بلطف لإزالة الخلايا الميتة وتحسين مظهر البشرة. 

استخدمي منتجات التقشير التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الأحماض الفاكهية اللطيفة، وتجنبي التقشير المفرط القوة.

حماية الشفاه: قومي بترطيب الشفاه باستخدام مرطب للشفاه غني بالزبدة أو الزيوت الطبيعية. 

احمِ الشفاه بطبقة من البلسم قبل الخروج في الهواء البارد واستخدمي مرطب الشفاه بانتظام طوال اليوم.

الحفاظ على الترطيب الداخلي: شرب كميات كافية من الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل. 

تناولي السوائل الصحية مثل الماء والشاي الأخضر ومشروبات غير المحلاة بانتظام.

ارتداء الملابس المناسبة: في فصل الشتاء، ارتدي الملابس المناسبة لحماية البشرة والجلد من البرودة والجفاف.

ارتدي الملابس الدافئة المصنوعة من القطن أو الصوف واحرصي على تغطية الجلد المكشوف عند الخروج في الهواء البارد.

تناول الأطعمة الصحية: تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمغذيات مثل الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3، هذه الأطعمة تساهم في صحة البشرة وتعزز ترطيبها ومرونتها.

استخدام مرطب الهواء: قومي باستخدام مرطب الهواء في المنزل لمحاربة الجفاف الناجم عن التدفئة المركزية. 

يحافظ مرطب الهواء على رطوبة الجو ويساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة.

تذكري أنه من المهم توخي الحذر والاهتمام بالعناية بالبشرة والجلد في فصل الشتاء، إذا كنتِ تعاني من مشاكل خطيرة في الجلد أو لديك أي قلق بشأن حالتك، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلد لتقييم ومعالجة الحالة بشكل فردي.

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