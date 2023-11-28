طبيب يقدم نصائح لتقوية عضلات العمود الفقري الضعيفة للنساء والرجال

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة ضعف عضلات العمود الفقري، وهذا يؤدي إلى الإصابة بآلام العمود الفقري وزيادة الآلام يوما تلو الآخر .

فى هذا الإطار، أوضح الدكتور وسام الدين عويني، أخصائي العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كيفية تقوية عضلات العمود الفقري الضعيفة.

نصائح لتقوية عضلات العمود الفقري

هنا بعض النصائح لتقوية عضلات العمود الفقري:

التمارين الترويضية: قم بتنفيذ تمارين الترويض الأساسية التي تستهدف عضلات البطن والظهر.

تشمل هذه التمارين العمودية الأساسية مثل العمود الأرضي (Plank) والتمديدات الظهرية (Back Extensions).

تساعد هذه التمارين على تقوية العضلات الأساسية التي تدعم العمود الفقري وتحسن استقامته.

تمارين تقوية الظهر: قم بتنفيذ تمارين تقوية الظهر التي تستهدف عضلات الظهر المختلفة.

يمكنك استخدام أدوات التمرين مثل الأوزان الحرة والمقاومة المطاطية لتنفيذ تمارين مثل الصدر والسحب الخلفي والسلاسل الخلفية.

تأكد من استخدام تقنية صحيحة وتجنب الحمولات الزائدة التي يمكن أن تتسبب في إصابة.

تمارين التمدد والمرونة: قم بتمارين التمدد والمرونة التي تستهدف العضلات المحيطة بالعمود الفقري.

يمكن أن تشمل هذه التمارين التمددات الجانبية والتمددات الخلفية وتمارين اليوغا التي تعزز المرونة وتقلل من التوتر في العضلات.

الاستراحة الجيدة: يحتاج جسمك إلى وقت للراحة والتعافي بعد التمارين الشاقة.

تأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة بين جلسات التمرين والنوم بشكل جيد للسماح للعضلات بالتعافي والتجدد.

الحفاظ على وضعية جيدة: حافظ على وضعية صحيحة للجسم أثناء الجلوس والمشي وأثناء أداء الأنشطة اليومية.

قم بتعديل موقفك الجلوس واستخدم الوسائد الداعمة إذا لزم الأمر.

ضع في اعتبارك أيضًا موقفك أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وحاول تجنب الثني المفرط والعنف على عنقك وظهرك.

النشاط البدني العام: قم بممارسة النشاط البدني بانتظام بطرق مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة.

هذه الأنشطة تساعد في تعزيز اللياقة العامة وتحسين قوة العضلات ومرونتها.

استشارة الطبيب أو المدرب الرياضي: من المفيد استشارة الطبيب أو المدرب الرياضي قبل بدء أي برنامج تمارين جديد لتقوية عضلات العمود الفقري.

قد يوفرون لك توجيهًا ومشورة شخصية استنادًا إلى حالتك الصحية واحتياجاتك الخاصة.

مع الوقت والممارسة المنتظمة، يمكن تقوية عضلات العمود الفقري وتحسين قوتها ومرونتها، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أي علامات تأثير سلبي أو زيادة في الألم أثناء أو بعد التمارين.

إذا شعرت بأي آلام غير طبيعية أو زيادة في الأعراض، ينبغي عليك التوقف فورًا والتشاور مع مقدم الرعاية الصحية المختص.