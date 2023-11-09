أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

قرر مغني المهرجانات المعتزل علي قدورة، عمل برنامج عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يروي من خلاله تفاصيل حياته من الطفولة وحتى الاعتزال، يعرض أسبوعيا.

وقال علي قدورة، في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، إنه الخامس بين اخوته الستة، حيث كانت أمه هي الزوجة الأخيرة لوالده الذي كان يعمل منجد بلدي في الإسكندرية.

وأشار علي قدورة أنه كان طفلا مرفها حتى سن العاشرة حين اشتد المرض على والده ورحل، موضحا أنه في تلك الفترة تغيرت حياته من طفل مرفه إلى المعاناة المادية والنفسية.

وتابع علي قدورة، أن والده تركهم بدون أموال «ع الحديدة»، وكانوا يتلقون المساعدات المادية من أقاربه وخاصة أقارب والدته، مشيرا إلى أن عدد من أقارب والده امتنعوا عن مساعدته، ورفض ذكر أسمائهم.

علي قدورة

وأوضح علي قدورة أنه كان يشعر بالضيق لوصفه طفلا يتيما، وكان يرفض تلك الكلمة، لكنه حصل على امتيازات منها مثل الرحلات المجانية والإعفاء من مصاريف الدراسة تعيينه أمينا على طلبة الفضل بالمرحلة الإعدادية.

واستكمل علي قدورة، أنه كان طالبا متفوقا بين زملائه، ولكنه قرر دخول الثانوية الفنية الصناعية لتقليل المصاريف على عاتق أمه، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة عمل منجد أفرنجي، وويتر وستيوارد في الإسكندرية.

علي قدورة

وأوضح علي قدورة، أنه خلال مرحلة الثانوية الصناعية كان يغني، ولاحظ زملائه حلاوة صوته، وشجعوه على الغناء وأطلقوا عليه اسم النجم، مشيرا إلى أن اسم قدورة مستنسخ من اسمه الأصلي «علي عبد القادر» فاستبدل زملائه اسم عبد القادر بـ قدورة.

واستطرد علي قدورة، أنه في فترة الثانوي بدأ يعمل بالغناء مع عمله الثاني، وغنى عدة أغاني لم تنال الشهرة، في البداية حتى لمع نجمه.

اعتزال علي قدورة

في أكتوبر الماضي، أعلن مؤدي المهرجانات على قدورة اعتزاله الفن وعدم تقديم الأغاني مرة أخرى وذلك فى بوست قام بكتابته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبعد إعلان قدورة الاعتزال بدأ عدد كبير من رواد صفحته على السوشيال ميديا يتساءل عن أسماء أغانيه وأهم الأغاني التى قدمها منذ صعوده على الساحة وهو ما نرصده فى هذا التقرير.

علي قدورة

اشتهر على قدوره للمرة الأولى بعد ظهوره مع حمو بيكا فى الفيديو الشهير لأغنية رب الكون ميزنا بميزة، وتعتبر هذا الأغنية هي الانطلاقة الحقيقية لقدوره وبعدها قام بطرح العديد من الأغانيات وكان أشهرها لو الخد كاستر وحرقك ياه وقمر التيك توكاية وهاتلى فوتيكا وجيفار.



اعتزال على قدورة

وكتب على على صفحته: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك انا علي عبد القادر السيد ، الشهير ب علي قدورة كنت مغني قبل النهاردة في حاجة حصلتلي مش عارف اية هي بس الحاجة دي هي الي بتخليني اتكلم دلوقتي انا بريء من كل عمل او مزيكا عملتها في حياتي و بعلن اعتزالي عن مجال الاغاني لحد ما يفتكرني ربنا .

وأضاف: ويارب سامحني عن اي حاجة انا عملتها في حياتي او اي حاجة صدرت مني و يارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك و مفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في اي شغل بالحلال واي فلوس معايا انا هسيبها بالرضي لأهلي و مش عارف هيبقي الصح اية و هبقي لا امتلك الا "صفر".

وتابع: وربنا يثبتني في الطريق دة و مش هطول عليكم بس دي نيتي و ربنا كريم و كبير و " غفور رحيم.

