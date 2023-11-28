القاهرة الإخبارية: حماس تتفاوض مع الاحتلال على قائمة جديدة تضم 50 أسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ حركة حماس أعلنت أنّها ستتفاوض مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مقترح لإضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى قائمة الأسرى.

أفاد متحدث بلدية غزة، في نبأ عاجل لقناة «لقاهرة الإخبارية»، بأنه يوجد تعطل في الخدمات الأساسية في البلدية جراء العدوان الإسرائيلي، موضحا أنها تستمر في عملها بأقل الإمكانات.

وأضاف متحدث بلدية غزة: «الهدنة في قطاع غزة كشفت حجم الدمار الكبير في المدينة بعد تدمير أحياء سكنية بشكل كامل، ووجود تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال الخطوط الناقلة».

وتابع: «نعمل على إزالة نحو 40 ألف طن من النفايات الصلبة التي تتكدس في مدن وشوارع غزة»، لافتًا إلى الحاجة لآليات ومعدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء أسفل أنقاض المباني المهدمة في غزة|.