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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إي فاينانس وIBM يوقعان اتفاقا لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتحقيق الاستدامة المالية

صدى البلد

 وقعت إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في إطار جهود دعم الشمول المالي والتحوّل الرقمي والاستدامة المالية في مصر، اتفاق تعاون مع شركة IBM مصر. 

 

تهدف هذه الشراكة إلى دراسة إنشاء منصة مصرفية رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية وفقًا لتوجيهات وسياسات البنك المركزي المصري وتحقيق أهداف الاستدامة المالية.

تهدف المنصة إلى توفير أنظمة وخدمات رقمية تساعد البنوك والمؤسسات المالية على إدارة أعمالهم وزيادة عدد العملاء وتوفير تجربة مميزة للمستخدمين، إلى جانب تخفيض تكاليف التشغيل وتحقيق أهداف الاستدامة والحد من التأثير البيئي من خلال توفير الخدمات الإلكترونية.

 

وعلق إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، قائلاً: "نسعى إلى تقديم أفضل التقنيات الرقمية لعملائنا في مصر، بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

 واكد نحن في إي فاينانس نعمل على توفير التقنيات الرقمية للبنوك المختلفة.

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