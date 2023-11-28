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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 مليون يورو.. مدرب إنجلترا يتعرض للنصب

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت

ألقت صحيفة الديلي ميل قنبلة حقيقية على مدرب إنجلترا “الأسود الثلاثة"، جاريث ساوثجيت ! وبالفعل، ذكرت صحيفة ديلي على صفحتها الأولى: « وكيل ساوثجيت والملايين المفقودين. تم استخدام أموال مدير المنتخب الإنجليزي دون موافقته لتمويل صفقة عقارية كارثية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني ، أو ما يقرب من 30 مليون يورو!.

ودفع تيري بيرن، الوكيل المعني، لشراء مكاتب جديدة عملاقة في وسط لندن العام الماضي إلا أن أعمال بيرن تواجه خطر التصفية بسبب الديون المهمة لعملائها.

وأمضى ساوثجيت وغيره من اللاعبين السابقين أشهرًا في محاولة استعادة أموالهم بعد أن تأخرت شركة بيرن في سداد المدفوعات المستحقة على صفقات الرعاية والأعمال التجارية.

واعترف الوكيل الرياضي ذو الخبرة العالية، والذي سبق له أن أدار ديفيد بيكهام، باستثمار الأموال دون موافقتهم ويسعى إلى سدادها. 

وفي تصريح لصحيفة ديلي ميل ، اعترف بيرن: " نحن نعمل مع الأشخاص فيما يتعلق باسترداد الأموال الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي في كل هذا هو أن يتم تعويضهم بالكامل.

وتصر مصادر قريبة من بيرن على أنه مذنب بارتكاب خطأ في الحكم وليس الخداع المتعمد.. لكنه عجز كبير للمدرب والذي سيتم سداده بالتأكيد في الأشهر المقبلة.
 

الأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت صفقة عقارية 30 مليون يورو الديلي ميل ساوثجيت

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