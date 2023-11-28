عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم إسكو بشبرا الخيمة بتكلفة 8.5 مليون جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيةجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبني حي شرق شبرا الخيمة ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياه كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل علي تحسين جودة الحياه والحفاظ علي المظهر الحضاري.
وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 متر وأعمال الرصف ببلاط الإنتر لوك للشوارع الأقل من 4 متر ووجه المحافظ بمراعاه المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبيه.
وأكد المحافظ أنه تم عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الانتر لوك وعمل جزر وسطي وأرصفة وانشاء وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين كما وجه المحافظ ايضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها الي نموذج حضاري وجمالي يحتذي به.
جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والأستاذ اسلام رجب مدير التطوير الحضري.

القليوبية المشاركة المجتمعية المواصفات القياسية المظهر الحضاري تحسين جودة الحياة حي شرق شبرا الخيمة رئيس حي شرق شبرا الخيمة محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

موضوعات متعلقة

رفع 600 طن قمامة.. حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

جامعة بنها تنظم ندوة كبرى لتوعية الطلاب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل نظافة بالقليوبية بسبب سرقة توك توك

وكيل صحة القليوبية يتابع أعمال التطوير بمستشفى بنها التعليمي

حبس مالك محل وأبنائه لقيامهم بقـ.تل طالب وإصابة شخصين بالقليوبية

حبس المتهم بحيازة 3 كراتين ترامادول بالقليوبية

استدرجته سيدة لتوصيلها.. كشف غموض مـقـ.تل سائق توك توك فى القليوبية

تعيش بمفردها.. التصريح بدفن جثة ربة منزل عثر عليها داخل منزلها بالقليوبية

ترشيحاتنا

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤكد أهمية إغاثة المدنيين في قطاع غزة

المملكة العربية السعودية تفوز باستضافة "إكسبو 2030"

ريمونتادا وصدارة للدوري.. بيراميدز يقتنص فوزا هاما على حساب الدراويش

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

تنافس دبي والرياض وجوهانسبرج.. مصر تناطح الكبار على المراكز المالية بفضل هذا المشروع

الناتو يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية ووقف القتال في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل 

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ