محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم إسكو بشبرا الخيمة بتكلفة 8.5 مليون جنيه

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيةجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبني حي شرق شبرا الخيمة ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياه كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل علي تحسين جودة الحياه والحفاظ علي المظهر الحضاري.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 متر وأعمال الرصف ببلاط الإنتر لوك للشوارع الأقل من 4 متر ووجه المحافظ بمراعاه المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبيه.

وأكد المحافظ أنه تم عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الانتر لوك وعمل جزر وسطي وأرصفة وانشاء وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين كما وجه المحافظ ايضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها الي نموذج حضاري وجمالي يحتذي به.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والأستاذ اسلام رجب مدير التطوير الحضري.