كليات جامعة القاهرة تنظم تدريبات لجامعات دولية.. والإعلام تكشف تفاصيل تدريب الطلاب بجامعة أوتونوما الإسبانية

عميد الذكاء الاصطناعى: الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى لتطبيق ما تمت دراسته

كلية الإعلام: تتم معادلة المواد الدراسية في جامعة أوتونوما بالمواد التي يدرسها الطالب

تنظم كليات جامعة القاهرة عدد من التدريبات، خاصة لطلاب الفرق الثالثة والرابعة، وذلك مقابل أعمال السنة للكليات التى لديها تدريب ميدانى ، كما هناك كليات أعلنت عن الترتيبات بجامعات دولية خارج مصر .

ومن جانبه ، قالت حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والمنسق العام لبرنامج التعاون الدولي مع جامعة أوتونوما بأنه تم خلال الاجتماعات مع مسئولي كلية علوم الاتصال بالجامعة الإسبانية الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، بحيث يمنح لطلاب في كلية الإعلام جامعة القاهرة فرصة قضاء فصل دراسي في جامعة أوتونوما في الفترة من ١٩ فبراير إلى ١١ مايو ٢٠٢٤، على أن تتم معادلة المواد الدراسية في جامعة أوتونوما بالمواد التي يدرسها الطالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة،

و أضحت أنه قد تم تنظيم برنامج تدريبي متقدم لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة شمل تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية الكبرى في إسبانيا والتدريب العملي للطلاب على التصوير والتسويق التأثيري والإنتاج الإعلامي لمدة أسبوعين في يوليو/ أغسطس ٢٠٢٤.

وأشارت الدكتورة حنان جنيد ، إلى أنه تم تنفيذ التدريب الدولي للطلاب على مدار 10 أيام ،وشمل البرنامج تدريبًا عمليًا للطلاب على الإنتاج الإعلامي والفني ومهارات المونتاج والتصوير وإعداد المحتوى الإعلامي والإخباري وإخراجه، وقدم الطلاب فيلما وثائقيا من إخراجهم حول الثقافة المصرية والإسبانية تحت إشراف المدرب الإسباني الدولي ألفارو ألفرتو، وتخللت فترة الزيارة تنظيم عدة زيارات ثقافية وسياحية لمدينة برشلونة وتاراجونا،

وصاحب وفد كلية الإعلام جامعة القاهرة خلال هذه الجولات مرشدون سياحيون قاموا بشرح المعالم الثقافية والتاريخية للطلاب لتثقيفهم وزيادة معارفهم، كما تبادل الطلاب مع المرشدين الأسبان الحديث حول الثقافة والحضارة المصرية.

وقالت عميدة كلية الإعلام إن فعاليات زيارة البعثة التدريبية تضمنت إجراء مناظرة ثقافية حول قضايا السلام ودور الإعلام في معالجتها، وتمت المناظرة بين الأساتذة والطلاب من الطرفين المصري والإسباني وطلاب دوليين من جنسيات أخرى ،وزار وفد كلية الإعلام استوديوهات ومعامل الإنتاج الإعلامي والقاعات التي يتدرب فيها الطلاب في جامعة أوتونوما للتأكد من فعالية التدريب وتنفيذه على الوجه الأمثل الذي يعظم استفادة الطلاب.



على الجانب الأخر ، كشف الدكتور رضا الخريبى، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عن التدريبات الميدانية الخاصة بالطلاب.

وقال الدكتور رضا الخريبى، إن الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى بشكل إجباري، خاصة فى المستوى الثالث، ويقوم الطالب بالتدريب فى إحدى الشركات لتطبيق ما تمت دراسته ، وبعد الانتهاء يقدم للكلية ما يفيد أنه انتهى من فترة التدريب.

وأضاف "الخريبى" أن الجامعات بصفة عامة تلتزم بالجانب الأكاديمي تجاه الطالب، وقد يصاحب الدراسة الأكاديمية في بعض الكليات دراسة عملية والتطبيق على ما يحتاجه سوق العمل.

وأوضح عميد الكلية، أن التطوير بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى موجود بشكل مستمر، كما يوجد نوعان من التطوير؛ تطوير خاص بتغير اللوائح مثل ما حدث خلال عام 2018، وتطوير على مستوى المقرر الواحد، فعلوم الحاسب تتميز بسرعة التطور، كما تتميز جامعة القاهرة بمواكبة هذا التطور بشكل جيد ويتم التطور أيضا بما يناسب سوق العمل، كما يتم النظر إلى الجامعات المتقدمة فى الخارج حتى يتم التطوير بالشكل الصحيح.



وفى نفس السياق ، ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، المؤتمر السنوي للمعهد تحت عنوان:” "صياغة مستقبل علاج الأورام".



ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إن المؤتمر سوف يشهد حضور العديد من الخبراء المتخصصين في علاج الأورام في مصر والعالم لوضع آليات لتحسين الجودة والرعاية لمرضى الأورام باستخدام مناهج مبتكرة من خلال تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات في علم الأورام السريري لتقديم خدمات طبية متميزة، مضيفًا أن المعهد القومي للأورام يدعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.