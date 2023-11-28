الأهلي يفوز على الشمس 3-0 في دوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره فريق الشمس بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم /الثلاثاء/ ضمن منافسات بطولة الدوري.



أقيمت المباراة على صالة النادي الأهلي بمقره في الجزيرة، وقدم خلالها الفريق الأحمر أداء قويا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.



تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-11، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-23.



وفي الجولة القادمة، سيلتقي الأهلي مع فريق دلفي يوم السبت المقبل، فيما سيلعب الشمس مع فريق بتروجيت في اليوم نفسه.