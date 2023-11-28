نقيب الصحفيين: حذف ميتا لحلقة في المساء مع قصواء اعتداء صارخ على الحريات

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن بيان "حريات الصحفيين" أدانت القمع الإلكتروني لبرنامج "في المساء مع قصواء" بعد حذف البث المباشر له على منصة "فيسبوك".

نقيب الصحفيين: لجنة الحريات أعلنت أنها ضد القمة والحجب بكل الأشكال

وأضاف خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن تحدث عن "خوارزميات القمع" في منتدى القاهرة للإعلام وكيف استخدم الذكاء الاصطناعي للتزييف ورفض الرأي الآخر، وهذا سلوك مرفوض اعتداء صارخ على الحقوق والحريات.

وأشار نقيب الصحفيين إلى، أن لجنة الحريات أعلنت أنها ضد القمة والحجب بكل الأشكال وحجب الرأي الآخر، وضد أي استبدادية أي كانت مسماها أو الطريقة التي تتعامل معها.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن النقابة أعلنت إدانتها ورفضها لواقع حذف البث المباشر للبرنامج، وشيء مرفوض يجب الوقوف أمامه ولابد التصدي له بالسبل كلها، لافتا أن النقابة تتواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن ما حدث لبرنامج "في المساء مع قصواء".